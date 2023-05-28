Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olay paylaşım: Yazıklar olsun bize
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Sonuçların netleşmesinin ardından CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.
Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Sarıgül "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" paylaşımı yaptı.