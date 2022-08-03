Mustafa Sarıgül Dodurga’yı ziyaret etti

Belde merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, 3 Temmuz’da yapılan seçimlerde partisinden belediye başkan adayı olan Kamil Erdoğdu’nun evini ziyaret etti. Sarıgül, ziyaretlerinin oy amaçlı olmadığını, vicdan amaçlı olduğunu söyledi. İlk seçimlerinin Dodurga olduğunu belirten Sarıgül, “Nereye gidersem gideyim burayı hep anlatacağım. İlkler unutulmaz. TDP’nin de sandığa girdiği ilk seçim Dodurga’dır. O Dodurga’daki bereketli oylar geleceğin inşallah müjdecisidir” diye konuştu. Sarıgül, daha sonra aileyle birlikte kurulan yer sofrasında yemek yedi.