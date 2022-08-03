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Siyaset Mustafa Sarıgül Dodurga’yı ziyaret etti
Siyaset

Mustafa Sarıgül Dodurga’yı ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeniden belde statüsü kazanmasının ardından belediye başkanlığı seçimi yapılan Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’yı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 23:48:00 -
Mustafa Sarıgül Dodurga’yı ziyaret etti

Belde merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, 3 Temmuz’da yapılan seçimlerde partisinden belediye başkan adayı olan Kamil Erdoğdu’nun evini ziyaret etti. Sarıgül, ziyaretlerinin oy amaçlı olmadığını, vicdan amaçlı olduğunu söyledi. İlk seçimlerinin Dodurga olduğunu belirten Sarıgül, “Nereye gidersem gideyim burayı hep anlatacağım. İlkler unutulmaz. TDP’nin de sandığa girdiği ilk seçim Dodurga’dır. O Dodurga’daki bereketli oylar geleceğin inşallah müjdecisidir” diye konuştu. Sarıgül, daha sonra aileyle birlikte kurulan yer sofrasında yemek yedi.

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