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Siyaset Mustafa Sarıgül 6'lı masayı topa tuttu: 1,5 yıldır Türkiye aldatılmıştır
Siyaset

Mustafa Sarıgül 6'lı masayı topa tuttu: 1,5 yıldır Türkiye aldatılmıştır

Türkiye’deki muhalefet partilerinin ofsayta düştüğünü söyleyerek ittifak çalışmalarını eleştiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “1,5 yıldır Türkiye aldatılmıştır. Ne konuşmuşlardır masalarda, ‘kim aday olacak, nasıl olacak, ne zamana aday olacak’ ve iktidarın ekmeğine yağ sürülmüştür” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 17:42:00 -
Mustafa Sarıgül 6'lı masayı topa tuttu: 1,5 yıldır Türkiye aldatılmıştır

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, muhalefet partilerinin ittifak çalışmalarını eleştirerek, “1,5 yıldır Türkiye aldatılmıştır. Ne konuşmuşlardır masalarda, ‘kim aday olacak, nasıl olacak, ne zamana aday olacak’ ve iktidarın ekmeğine yağ sürülmüştür” dedi.

Sarıgül, partisinin Yalova İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada basın toplantısı gerçekleştiren Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi’nin ana felsefesinin ekonomik milliyetçilik olduğunu ifade etti. Partisinin tam bağımsızlığı savunduğunu dile getiren Sarıgül, “Tam bağımsız Türkiye için, ekonomik milliyetçilik yapıyoruz. Ekonomik milliyetçilik, başımızın dik, karnımızın tok, sırtımızın pek olması demektir. Ekonomik milliyetçilik, büyük ve güçlü Türkiye demektir. Ekonomik milliyetçilik toprak işleyenin, su kullananın demektir” diye konuştu.

Sarıgül, seçim sisteminde barajın yüzde 1 ile 3 arasında bir orana düşürülmesi gerektiğini savundu. Sarıgül, mevcut seçim sisteminde 5-6 milyon oyun parlamentoya yansımayacağını anlattı.

'O masalar daha çok kurulur, daha çok dağılır'

Muhalefetteki ittifak çalışmalarına da değinen Sarıgül, şöyle konuştu:

Türkiye Değişim Partisi ofsaytta düşmeyecek partidir. O masalar daha çok kurulur, daha çok dağılır. Köprünün altından çok sular geçer. Siyasette 24 saat bile çok uzundur. Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masaların hepsi beyhudedir. Türkiye Değişim Partisi koltuk mücadelesi veren bir parti değildir. Partimiz bir tek ayak oyunlarını futbolda bilir başka yerde bilmez. 1,5 yıldır Türkiye aldatılmıştır. Ne konuşmuşlardır masalarda, ‘kim aday olacak, nasıl olacak, ne zamana aday olacak’ ve iktidarın ekmeğine yağ sürülmüştür. Türkiye’deki muhalefet partileri ofsayta düşmüştür ve iktidarın oyununa gelmiştir.

Bayrama kadar bazı suçların çerçevesi dışına alınarak genel af çıkarılması çağrısında da bulundu.

Sarıgül, ardından kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

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