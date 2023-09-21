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Gündem Mustafa Sandal'ın derdi ortaya çıktı! Meğer İYİ Parti'den aday olacakmış
Gündem

Mustafa Sandal'ın derdi ortaya çıktı! Meğer İYİ Parti'den aday olacakmış

Yeniakit Publisher
2023-09-21 21:51:00 -
Mustafa Sandal'ın derdi ortaya çıktı! Meğer İYİ Parti'den aday olacakmış

Halil Konakcı Hoca'ya yönelik çirkin sözleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal'ın İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olacağı ortaya çıktı.

Sandal geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Merkez binasında İP Sözcüsü Kürşat Zorlu ile bir araya gelmişti.

Ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğü öğrenilen Sandal'ın Beşiktaş İlçe Belediye Başkanlığı'na aday olacağı iddia edildi.

İP'li Üçok açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, MedyaTava'ya konuştu. İP'li Üçok, Sandal Akşener görüşmesinde adaylık konusunun geçtiğini açıkladı.

Sandal'ın adaylığı için, "Beşiktaş olması çok büyük ihtimal. Ama ben böyle bir sanatçının aday olmasını nereden olursa olsun çok isterim." diyen Üçok, "Neden Beşiktaş?" sorusuna da şöyle cevap verdi:

Mustafa Sandal İstanbul Beşiktaş doğumlu. Halen de Beşiktaş'a bağlı Arnavutköy Mahallesi'nde yaşıyor.
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