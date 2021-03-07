Mustafa Müftüoğlu rahmetle anılıyor
Yakın tarihimize ışık tutan ve “Yalan Söyleyen Tarih Utansın” eseriyle resmi tarihi cesurca sorgulayan ilk yazarlardan olan, milletin tarihçisi Mustafa Müftüoğlu’nu vefatının 15’inci sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.
Haber Merkezi
Yeni bir rejim ile ‘yeni bir sayfa’ açan bir millete dayatılmaya çalışılan tarihin karanlıkta kalmış gerçek yönlerini ortaya koyan Müftüoğlu’nun vefatının üzerinden 15 koca yıl geçse de sevenlerinin gönlündeki mümtaz yerin koruyor. Yazar Mustafa Müftüoğlu hayatını, resmi tarihin karalama yoluyla inkarı seçtiği Osmanlı mirasını anlamamız konusunda yaptığı çalışmalara adadı. Asıl adı Mustafa Hayreddin Tatlısu olan Müftüoğlu, 7 Mart 2006 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Müftüoğlu, Edirnekapı Kozlu Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.