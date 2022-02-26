Resmi Gazete'nin 26 Şubat tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları yayımlandı. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Mert Ayaz atandı. Peki Mustafa Mert Ayaz kimdir, nereli kaç yaşında? Mustafa Mert Ayaz hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Mert Ayaz kimdir?

1983 yılında Karadeniz Ereğli’de doğan Mustafa Mert Ayaz, 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2009 ve 2010 yıllarında Karayolları Genel Müdürlüğü, 07. Bölge Müdürlüğünde Mühendis olarak çalıştıktan sonra, 2010-2013 yılları arasında TKİ Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcılığı görevini üstlendi. 2013-2020 arasında TKİ Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş unvanlarıyla çalıştı. 2020 yılında TKİ Etüd Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanı Vekili görevini yaptı ve aynı yıl TKİ Etüd Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığında Daire Başkanı oldu. Mustafa Mert 6 Ayaz, 2021’den bu yana TKİ Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmekteydi.