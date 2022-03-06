Mustafa Latif Topbaş kimdir? BİM’in CEO'su Mustafa Latif Topbaş hayatı:

BİM, 1995 yılında faaliyetlerine 21 mağazayla başladı. Kurucu ortakları arasında Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu, Yasin El Kadı, Korkut Özal, Mehmet Fatih Saraç bulunan market zincirinin CEO'su ve kurucu ortağı ise Mustafa Latif Topbaş'tır.

Mustafa Latif Topbaş kimdir?

Türk iş insanı olan Mustafa Latif Topbaş, 1995 yılında perakende mağazası olan BİM’in CEO'su ve kurucu ortağıdır. Genellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile karıştırılan Mustafa Latif Topbaş’ın Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.

Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına girdi. Daha sonra muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yaptı.

Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu’nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)’in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer aldı. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev aldı. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mustafa Topbaş, 1996 yılında Ülker ailesi ile ortak olarak Ak Gıda‘yı kurdu. Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir. Mustafa Latif Topbaş’ın hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.