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Mustafa Kurt: Altıntaş ovasının bereketi artıyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde “Beşkarış Barajı Sulama Havzası Bitki Deseni Geliştirme Programı" kapsamında çiftçi toplantısı düzenlendi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:46
Mustafa Kurt: Altıntaş ovasının bereketi artıyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde “Beşkarış Barajı Sulama Havzası Bitki Deseni Geliştirme Programı" kapsamında çiftçi toplantısı düzenlendi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya’da yapımı tamamlanan barajların tarımsal faaliyetlere katkı sağlamaya başlamasıyla birlikte, çiftçilerimizin daha yüksek gelir getiren alternatif ürünlere yönelmesini temin etmek amacıyla sulama havzasında ekimi yapılan tarımsal bitki desenini geliştirme programı kapsamında çiftçi toplantıları düzenliyor.


Bu çerçevede Altıntaş Belediyesi salonunda gerçekleştirilen çiftçi toplantısına, Kütahya Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, İl Genel Meclisi üyeleri Oğuz Süngü, Zeki Öztürk, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri,İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ile çiftçiler katıldı.


Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan’ın havzada yapılan mevcut tarımsal faaliyetler hakkındaki açılış konuşmasının ardından söz alan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ikinci etap sulama kanallarının hayırlı olmasını diledi. Teke, üçüncü etap sulama kanalları için Bakanlık ile yapılan çalışmaların, en kısa sürede bitirilerek Altıntaş ovasının tamamını suyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.


Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, sulanabilir tarım arazilerinde çağımız koşullarına uygun, farklı ürün desenine sahip ekonomik ölçekte tarım yapılabileceğine vurgu yaptı.


Kurt, Kütahya’nın tahıl ambarı, şeker pancarı üretiminde lider ilçe olan Altıntaş’ın 82 bin hektarlık ilimiz sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 15’ine sahip olduğunu belirtti.


İl Müdürü Kurt, Altıntaş ilçesinde 30 bin dekar alanda 165 bin ton şeker pancarı üretimi yapıldığını belirterek, Beşkarış barajı havzasında sulu tarımın artmasıyla birlikte şeker pancarı, silajlık mısır, dane mısır, yem bitkileri gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için 5’li münavebe sistemli ekim yapılmasını önerdiklerini ifade etti.


Kütahya Merkez ve ilçelerinde İl Özel İdare ve Genel Bütçe kaynaklı, havza bazlı üretim modeli ile hayata geçirilen yem bitkileri, ayçiçeği, silajlık mısır, dane mısır, tıbbi aromatik bitkiler, japon eriği, ceviz yetiştiriciliği projeleri hakkında bilgi veren Kurt, “Çiftçilerimizi gelir düzeyini artırıcı münavebeli alternatif ürün ekimi yönünde davranış değişikliğine davet ediyoruz” diyerek, bu ve benzeri çalışmalar ile ülkemizin 2023 tarım sektörü hedeflerine ulaşması için her türlü çaba ve gayreti göstereceklerini söyledi.


Tarımda mutlaka toplulaştırma ve sulu üretim ile ürün çeşitliliğinin arttırılması gerektiğini ifade eden Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, “Devletimizin çiftçilerimize verdiği desteklerle her geçen gün tarımımız gelişiyor, modernleşiyor. Bugün burada bireysel sulama hibe desteklerinden faydalanarak katılım belgesi alan çiftçi arkadaşlarımızın örnek olmasını diliyorum” dedi.


Düzenlenen çiftçi toplantısında Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi bireysel sulama hibe desteklerinden faydalanan çiftçilere katılım belgesi verilmesinin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muhsin Aydemir tarafından yapılan sunum ile sulu tarım ile yapılan üretimde yüksek verim ve gelir artışının sağlanacağına vurgu yapıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:46
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