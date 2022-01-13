Mustafa Kemal'e secde ettirenlere gıkı çıkmayan Saymaz'ın başörtüsü düşmanlığı! Hedef alınan vakfın genel başkanı yeniakit.com.tr'ye konuştu

Yeniakit.com.tr

Halk TV yazarı ve yorumcusu İsmail Saymaz, Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Mekke'nin fethi etkinliğinde, kız çocuklarına başörtüsü takılmasını hazmedemeyerek vakfı hedef almıştı.

Bir gazeteci değil de ilahiyatçı gibi konuşan Saymaz, haddini aşarak, Müslüman ailelere seslenip, şunları söylemişti:

"Buradan inanç sahibi insanlara sesleniyorum, İslam'ın yükümlülükleri ancak akli baliğ olanlar için geçerlidir. "Kardeşim, Türk toplumu Kabe'yi görmeye yetmişinden sonra gidiyor. Bu nedir ya? 4-6 yaşındaki çocuklara Mekke'nin fethini kutlatıyorsunuz. O çocuklardan bir kısmının başını da bağlamışlar. İnanç sahibi insanımıza söylüyorum. Nerede görülmüş çocuğun başının bağlandığı? Ne yapıyorsunuz siz?"

Kimi, neyi hedef aldığından da bihaber!

Güneysu İlçe Belediye Başkanı Rıfat Özer'in aynı zamanda Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olduğundan bihaber İsmail Saymaz, "Üstelik ilçenin belediye başkanı ve protokolü de orada." demişti.

'Görevimiz ne ise yapmaya devam edeceğiz'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Rıfat Özer, kendilerini hedef gösterenleri umursamadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı

"Ben bir belediye başkanı olarak vakfın da başkanı olmam sebebi ile doğal olarak etkiliğimize iştirak ettim. Bizim bütün çalışmalarımız ortada, resmi bir vakıfız. Oradaki 4-6 yaş arası çocuklara zaman zaman başörtüsü de taktırıyoruz. Mekke'Nin fethinin yıldönümü için gerçekleştirdiğimiz etkinlikte de tavaf başörtüsü ile yapılacağı için çocuklarımıza başörtüsü taktı. Kimin ne söylediği bizim umrumuzda değil. On yıldır görevimiz ne ise onu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Rıfat Özer / Güneysu İlçe Belediye Başkanı