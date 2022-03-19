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Aktüel Bunu Atatürk'e biz yapsak binayı taşlarlar!
Aktüel

Bunu Atatürk'e biz yapsak binayı taşlarlar!

Kemalist gayretkeşlik artık Atatürk'e hakaret boyutunu aldı. Elazığ'da bir öğretim görevlisinin yaptığı Atatürk heykelini görünce siz de hak vereceksiniz.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 23:05:00 - 2022-03-19 23:26:59
Bunu Atatürk'e biz yapsak binayı taşlarlar!

Elazığ’da bir öğretim görevlisinin  2 bin endüstriyel atıktan yaptığı Atatürk portresi görenleri korkuttu.
2 ayda yapıldığı ve bin 500'ü cıvata somonu olmak üzere toplam 2 bin endüstriyel atığın kullanıldığı Atatürk portesi, Kemalistleri kızdıracak cinsten.

Portdede Mustafa Kemal'in yüz hatlarının orantısının tutturulamaması ve kullanılan mazemenin meydana getirdiği delikli yüzey, heykel ilk görüldüğünde insanlarda "korku filminden fırlamış" hissi uyandırıyor. 

Eser sahibi öğretim üyesinin, muhabirlere yaptığı "Latin alfabesi ülkemizde kullanılmaya başlandıktan sonra Atatürk, Gazi Mustafa Kemal imzasını kullanır ki burada da muazzam bir kaligrafi çalışması vardır. Bende dahil olmak üzere imzamızı atabilen bir gençlik değildik veya şuan çocuklarımız imza atmayı bilmiyorlar. Lütfen milli eğitim programı içerisinde çocuklarımıza bir imza dersi açalım, kendi el yazılarıyla özgün bir şekilde imzalarını atsınlar. Ulu Önder Mustafa Kemal muazzam atmış" ifadeleri dikkat çekti. Bilindiği üzere Atatürk'ün ölümüne kadar kullandığı "Kemal Atatürk" imzası, Hagop Vahram Çerçiyan tarafından tasarlanmıştı.

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