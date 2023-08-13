Mustafa Karahasanoğlu ağabeyden Kur’an yasağına karşı Elif-Ba kampanyası
Vefatının 1. Sene-i devriyesinde rahmet anılan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabey, 28 Şubat zulmü sürecinde darbecilerin Kur’an kurslarına kilit vurmalarına karşılık olarak Yeni Akit Gazetesi okuyucularına Elif-Ba kitabını ücretsiz dağıtmıştı.
28 Şubat darbecilerine karşı direnişin sembolü olan Yeni Akit Gazetesi'nin İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabey, ömrünü İslam davası için mücadeleye adadı.
Merhum Karahasanoğlu ağabey, Hakk'ın verdiği hayat süresi içinde, ardında İslam davası için gerçekleştirdiği hayırlı işlerle hatırlanıyor.
Kur'an yasağına karşı Elif-Ba kampanyası!
Merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin akıllara kazınan hizmetlerinden bir tanesi de 28 Şubat darbecilerinin MGK kararları doğrultusunda 12 yaş altı gençlere Kur'an kurslarını yasaklamasından sonra yaşanmıştı.
Merhum Karahasanoğlu ağabey kaptanlığındaki Yeni Akit Gazetesi, MGK'nın, "İslamsız nesil yetiştirme" gayesi ile aldığı yasak kararına karşı, okuyucularına ücretsiz olarak yüce Kur'an'ın öğretildiği Elif-Ba kitaplarını dağıtmıştı.
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‘Bu bina çöker, sen de adamlarınla altında kalırsın’! Mustafa Karahasanoğlu ağabey darbecilere böyle ayar vermişti