Mustafa Karahasanoğlu ağabey Fatma Yavuz gibi tiplere yıllar önce böyle ders vermişti! 'İslam'ı kabul eden iki yüzlülük yapamaz'

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28 Şubat'ta dindar insanların en temel haklarını ellerinden alarak zulmeden CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki günümüz politikası "helalleşme" oldu.

Kılıçdaroğlu bir dönem zulmettikleri dindar insanlar gibi görünen kişileri yanına alarak sahneye çıkartıp, İslami hassasiyeti olan çevrelerle sözde helalleşme girişiminde bulunsa da bu çağrısı kamuoyunda karşılıksız kaldı.

Bir de Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi!

Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen 'helalleşme' etkinliğinde de başörtülü İBB çalışanı Fatma Yavuz sahneye çıkartıldı. Yavuz, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği konuşmasında "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" diyerek bir de Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin "İnanç Masası" biriminde çalışan Fatma Yavuz adlı kadının gerçek yüzü deşifre oldu. Yavuz'un bir yandan saçlarını Allah'ın emrettiği başörtüsü ile örterken, diğer yandan Allah'ın helak edip lanetlediği eşcinselleri desteklediği öğrenildi.

Yavuz'un, bir Twitter mesajında, lanetlenen topluluk için destek mesajı paylaştığı ortaya çıkarken, birçok LGBT yürüyüşüne katılarak, başörtüsünün üzerini eşcinsel sapkınları temsil eden renklerle donattığı gözlendi.

Trans kardeşlerimizin onuru onurumuzdur, eski bir homofobik olarak onları vahşice öldüren değirmene su taşıdığım için çok üzgünüm. Ben günahımdan tövbe ettim, Rabbimden dileğim, bana işlediğim günahları telafi etme fırsatı vermesidir.

Fatma Yavuz'un iki yüzlülüğü; hayatını İslam davasına adayan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun, beraberinde gazeteci Abdurrahman Dilipak ve dönemin Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı ile birlikte, "Müslümanım" deyip, dindarların haklarını gasbeden darbecilere yönelik Kanal 6'daki tokat gibi sözlerini akıllara getirdi.

'İslam'ı kabul ediyorsa iki yüzlülük yapamaz'

Mustafa Karahasanoğlu ağabey, ilgili yayında, Fatma Yavuz gibi iki yüzlülere şu sözlerle ders vermişti:

Müslümanlık bir bütündür. Bir insan eğer Müslümanım diyorsa Allah'ın ahkamını kabul ediyordur. "Müslümanlık, Allah'ın hakimiyetini kabul ediyorum" demektir.

Eğer kendisi Müslümanlığı kabul etmiyorsa istediği şekilde mini etekle de gezer, bikini de giyer, çırılçıplak da gezer. Ama İslam'ı kabul ediyorsa iki yüzlülük yapamaz. İslam'ı kabul eden insan onun prensiplerine uymak zorundadır. Kabul etmediği taktirde sahtekardır.