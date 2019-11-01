Mustafa Kamalak'ın oğlunun İP’teki görevi belli oldu

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın 2011’deki vefatının ardından 2016’ya kadar iki dönem Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Kamalak’ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, kısa bir süre önce İYİ Parti’ye geçmişti.

Kamalak’ın Genel Merkezde odası hazırlanıyor

YeniAkit’in edindiği bilgilere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in isteği üzerine Furkan Kamalak, İYİ Parti Genel Merkez Hukuk ve Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kamalak’ın Genel Merkezde odasının hazırlandığı, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan’ın Yardımcısı olarak çalışacağı öğrenildi.

Babamla aynı görüşte değilim

Furkan Kamalak, “Babamın, Saadet Partisi eski genel başkanı olması şahsımın aynı partide, aynı görüşte olmasını gerektirmemektedir. Yakından tanıyanlar bilirler ki; öncesinde de riyâkar olmadım, hatta babam genel başkan iken dahi yanlış bulduğum durumları dile getirmekten çekinmedim. “Genel başkanın oğlu" sıfatını kullanmadığım gibi bunun bir saltanat olmadığı bilinci ile kendi halinde, her işe girmeyen ama kendi işinde iyi olmaya çalışan bir insan olmayı tercih ettim” ifadelerini kullandı.