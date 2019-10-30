Mustafa Kamalak'ın oğlundan Milli Görüşçülere büyük ihanet!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun 'Gezi' olayları esnasında yaptığı bir paylaşımının altına, 'Gezici' zihniyeti eleştirmek için, 'Pezevenkler 28 Şubat'ta 2 milyon kişi ölse önemli değil diyorlardı. İrticanın PKK'dan daha tehlikeli olduğunu söylüyorlardı. Şimdi ne oldu da bizi düşünür oldular?' diye yazarak sert ifadeler kullanan İshak Öztürk hakkında 'Hakaret' suçu işlediği gerekçesi ile tam 5 sene sonra dava açıldı.

'Feyzioğlu'nun avukatı Mustafa Kamalak'ın oğlu'

Hakkıında açılan davaya ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan İshak Öztürk, kendisinden 7 bin lira manevi tazminat parası istediklerini belirterek, "Arabulucu ile görüşürken Feyzioğlu'nun avukatının kim olduğunu merak ettim. Araştırmalarımla avukatın Mustafa Kamalak'ın oğlu Muhammed Furkan Kamalak olduğunu öğrendim." dedi.

'Dava arkadaşlarımızın çocukları büyüyerek karşımıza geçti'

"28 Şubat döneminde Müslümanlara eziyet edenlere karşı Mustafa Kamalak gibi dava arkadaşlarımızla beraber mücadele etmiştik." diyen Öztürk, "Bugün dava arkadaşlarımızın çocukları büyüdü ve 'Gezi' olayları ile 'Gezici'leri eleştirdiğim için bana dava açan insanı savunuyor. Bu durum bana Mevlana'nın şu sözünü hatırlatıyor: 'Ağacı kesen baltadır da sapı yine ağaçtır.' ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Kaftancıoğlu'nu nasıl savunmuştu?

İshak Öztürk'e 5 yıl önce yaptığı paylaşımlarından dolayı dava açılması, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan dava ile ilgili şu sözlerini akıllara getirdi:

'Yıllar önce söylediklerinden dolayı ağır bir ceza alması üzücü'

"Sayın Kaftancıoğlu'na geçmişte söylediği bir takım sözlerden dolayı ağır bir ceza geldi. Buna sevinenler, bunu alkışlayanlar var. Peki onu sevenler, alkışlayanlar ne olacak?"

'Fikir hürriyeti iktidarı tenkit ettiğin zaman vardır'

"Fikir hürriyeti muhalefeti tenkit etme hürriyeti değildir. Fikir hürriyeti yanlış yapan iktidarı tenkit ettiğin zaman vardır. Yoksa yoktur. İktidarla ilgili hiçbir şey söylemeyin, huzur bozuluyor! Susun! Bu fikir hürriyeti, demokrasi değildir. Önce bunu anlamalı bu arkadaşlar. Herkes bilmelidir ki hiçbir zaman dikta rejimleri uzun dönem ayakta kalamazlar. Hele Türkiye gibi bir ülkede bundan sonra dikta rejimi ayakta kalamaz. Bunu herkes bilmeli."