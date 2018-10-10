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Mustafa Destici'den idam açıklaması

Büyük Birlik PartisiGenel Başkanı Mustafa Destici, idamın gündemden düşmesine izin vermeyeceklerini belirterek "Bu ülke 40 yıldır terör belasıyla savaşıyor. Çocuk ve kadın istismarcılarına yüzlerce kurban veriyor. İdam konusuyla alakalı sesler her geçen gün daha da yükselirken mağdurların ailelerinin taleplerini görmezden mi geleceğiz?" dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
Mustafa Destici'den idam açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, dün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce şehit edilen asker ve iş makinesi operatörüne Allah'tan rahmet diledi.

Devletin terörle mücadele konusundaki yaklaşımını sonuna kadar desteklediklerini belirten Destici, partisinin 1 Ekim'de Meclise sunduğu idam cezası teklifine değindi.

Destici, şöyle devam etti:

"Bizim siyasi suçlar başta olmak üzere geniş kapsamlı suçlarla ilgili bir idam talebimiz yok. Talebimiz iki suçun karşılığı içindir. Birincisi, küçük yaşta çocuklarımızı ve kadınlarımızı kaçırıp, cinsel saldırıda bulunup tecavüz ettikten sonra öldüren sapık katiller, ikincisi ise bizzat kurşunu sıkarak ya da bombayı patlatarak Mehmetçiklerimizi, işçilerimizi, öğretmenlerimizi, polislerimizi, güvenlik korucularımızı, sivillerimizi ve kundaktaki bebeklerimizi katleden teröristler içindir."

İdam konusunun gündem dışı kalmasına asla müsaade etmeyeceklerini aktaran Destici, "Bu ülke 40 yıldır terör belasıyla savaşıyor. Çocuk ve kadın istismarcılarına yüzlerce kurban veriyor. İdam konusuyla alakalı sesler her geçen gün daha da yükselirken mağdurların ailelerinin taleplerini görmezden mi geleceğiz?" diye konuştu.

Kaşıkçı'nın kaybolması

Destici, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Olayın bir an önce netleşmesini ümit ettiklerini belirten Destici, "Meseleyi Suudi Arabistan'ın içişleri ile sınırlıymış gibi görmek bizleri büyük bir yanılgıya sevk edecektir. Cemal Kaşıkçı olayı artık bir veya iki devletin konusu olmaktan çoktan çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu'na idam cevabı

Gazetecilerin gündemle ilgili sorularını da cevaplayan Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Gündemimizin idam konusu olduğunu zannetmiyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Saadet Partisi Genel Başkanımıza sadece dostça Kur'an-ı Kerim'i açıp okumasını tavsiye ediyorum. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki grup başkanvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve İYİ Parti Grup Başkanı ile görüştük. Dolayısıyla biz Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ziyaretimizi gerçekleştirdik ve onlardan idam cezasına desteğimizi istedik."

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
  1. İstanbul
  2. Hakkari
  3. Büyük Birlik PartisiGenel Başkanı Mustafa Destici
  4. BBP
  5. idam

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