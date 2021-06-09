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Gündem Mustafa Destici'den HDP açıklaması
Gündem

Mustafa Destici'den HDP açıklaması

Habertürk TV'de canlı yayın konuğu olan Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, terör sevici HDP'yi kapatmak için delile gerek olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 05:59:00 -

BBP Lideri Mustafa Destici, Habertürk TV'de moderatörlüğünü Kübra Par'ın yaptığı Açık ve Net programına konuk oldu.

Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Destici, HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili soruyu şu ifadelerle yanıtladı:

"Kapatmak için delil aramaya da gerek yok"

"Olaya terörle mücadele, demokrasi olarak bakıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde terörle arasına mesafe koymayan partiye müsaade etmezler. Kapatmak için delil aramaya da gerek yok"

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