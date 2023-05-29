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Sosyal Medya Mustafa Destici Kılıçdaroğlu ile dalga geçti Sosyal medya yıkıldı
Sosyal Medya

Mustafa Destici Kılıçdaroğlu ile dalga geçti Sosyal medya yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 07:35:00 - 2023-05-29 07:54:51
Mustafa Destici Kılıçdaroğlu ile dalga geçti Sosyal medya yıkıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarına ilişkin " Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li masaya ‘ZAFER TURİZM’ ile ‘İYİ’ YOL-CU-LUK-LAR dileriz.” Diyerek adeta Kılıçdaroğlu ile dalga geçti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesab Twitter üzerinden paylaştığı bir yazı ile seçimin en büyük kaybedenlerinden biri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Irkçı Ümit Özdağ üzerinden dalga geçti.

“Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li masaya ‘ZAFER TURİZM’ ile ‘İYİ’ YOL-CU-LUK-LAR dileriz.” Diyen Destici paylaşımına bir de not ekledi. Destici; “Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li masaya ‘ZAFER TURİZM’ ile ‘İYİ’ YOL-CU-LUK-LAR dileriz. Not: Seyahat esnasında yolcuların hepsine CB Yar-dım-cı-lı-ğı ve Ba-kan-lık ücretsiz verilecektir.” İfadelerini kullandı.

Destici’nin bu paylaşımı 30 binden fazla beğeni aldı.


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