Mustafa Destici ‘hükümet ile paylaştım’ diyerek açıkladı: Teklif aldık

Esed rejimiyle görüşmesi konusunda kendisine teklif geldiğini açıklayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Bazı partilerimiz 2013'te gittiler, Esed ile görüştüler. Biz gitmedik. Devletimizle, hükümetle, Dışişleri ile istişare ederek gitmedik. Şimdi bize de aracı olmamız konusunda teklif geldi. İçlerinde Esed rejimine yakın olan gruplar hatta Türkmenler de var. Bazı siyasetçilerden de orayla ilişkide bulunan, Suriye'deki birtakım yetkililerden de bize böyle bir görüş geldi. Biz yine burada devletimizle, hükümetimizle, Dışişlerimizle istişare ederek karar verdik. Görüşmeye gitmedik çünkü biz devletimizi ve milletimizi önceleriz' dedi.

Destici, parlamentoda görev yapan basın mensuplarıyla TBMM'de bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmelerine ilişkin eleştirilere değinen Destici, konunun insani, vicdani ve imani boyutu bulunduğunu ifade etti. Destici, sığınmacılar üzerinden Türkiye'yi karıştırmak ve kaos çıkarmak isteyenlerin devreye sokulduğunun görüldüğünü belirtti. Bu konudaki düşüncesinin, Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri ve döndürülmeleri yönünde olduğunu vurgulayan Destici, "Mültecilerin tamamı, savaş bittiğinde Suriyeli ise Suriye'ye, Afganistanlı ise Afganistan'a, Ukraynalı ise Ukrayna'ya gönderilmeli." ifadesini kullandı.

Destici, sığınmacıların siyasi ranta dönüştürülmemesini isteyerek "Suriye'nin kuzeyinde uluslararası kuruluşların ya da başka İslam ülkelerinin finansıyla yapılan yeni yerleşim yerleri var. Tahmin ediyorum, bu yıl bunlar tamamlanacak, yıl sonuna kadar 500 bin mülteci Suriye'ye dönecek." bilgisini paylaştı.

Sığınmacıların Türkiye'de kalıcı olmalarını doğru bulmadıklarını vurgulayan Destici, "Biz vicdanlı bir milletiz ama bu 'Ülkemizi göçmenlerle dolduralım, bunlar burada ilanihaye kalsın.' demek değil. Biz bunları vatandaşımız yapmayacağız ve kendi ülkelerine göndereceğiz. Nihai hedefimiz bu." değerlendirmesini yaptı.

Destici, Suriye rejimiyle görüşme konusuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini tasvip etmediğim gibi elbette Esed rejimini tasvip etmiyorum ama bu uluslararası ilişkilerin, ikili ilişkilerin kurulamayacağı anlamına gelmez. Türkiye elbette İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye'nin başındaki hükümetle de görüşebilir. Bunun şartı, Suriye'de iç savaşın bitmesine, toprak bütünlüğüne katkı sağlayacaksa, tek başına Suriyeli mültecileri Suriye'ye gönderme konusunda bir katkı sağlayacaksa yine görüşülmelidir." ifadelerini kullandı.

Teklif geldiğini açıkladı

Esed rejimiyle görüşmesi konusunda kendisine de teklif geldiğini açıklayan Destici, şunları söyledi:

"Bazı partilerimiz 2013'te gittiler, Esed ile görüştüler. Biz gitmedik. Devletimizle, hükümetle, Dışişleri ile istişare ederek gitmedik. Şimdi bize de aracı olmamız konusunda teklif geldi. İçlerinde Esed rejimine yakın olan gruplar hatta Türkmenler de var. Bazı siyasetçilerden de orayla ilişkide bulunan, Suriye'deki birtakım yetkililerden de bize böyle bir görüş geldi. Biz yine burada devletimizle, hükümetimizle, Dışişlerimizle istişare ederek karar verdik. Görüşmeye gitmedik çünkü biz devletimizi ve milletimizi önceleriz."