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Mustafa Denizli’ye Traktör Sazi ile ilk antrenmanında sevgi seli

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi’nin yeni Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımıyla çıktığı ilk antrenmanda taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:03
Mustafa Denizli’ye Traktör Sazi ile ilk antrenmanında sevgi seli

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi’nin yeni Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımıyla çıktığı ilk antrenmanda taraftarlardan yoğun ilgi gördü.


İran takımlarından Traktör Sazi’de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Mustafa Denizli, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanı binlerce taraftar takip ederken, deneyimli teknik adama yoğun ilgi vardı. Denizli, kendisine yapılan tezahüratlara tribünlere giderek karşılık verdi.


Mustafa Denizli taraftarlara, şampiyonluk için çalışacaklarının vurgusunu yaparak, bunu birlikte başaracaklarını belirtti.


69 yaşındaki teknik adam Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mustafa Denizli, İran’da daha önce Proozi FC ve Pas Teheran takımlarını da çalıştırmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:03
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