Mustafa Denizli'nin kayınbiraderine açtığı davada hapis cezası kararı

İSTANBUL (AA) - Teknik direktör Mustafa Denizli'nin şikayetiyle hakkında "yaralama" ve "tehdit" suçlarından açılan davadan beraat eden kayınbiraderi Heja Elçi'nin, kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı duruşmada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, şikayetçi Mustafa Denizli ve avukatları ile tutuksuz sanık Heja Elçi ve avukatları katıldı.

Duruşmada ifade veren Denizli, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Savunması sorulan sanık Elçi ise kardeşi Evin Elçi Denizli ile şikayetçi Mustafa Denizli arasındaki boşanma davası nedeniyle mahkeme huzurunda olduğunu söyledi.

Mahkemeye sunulan darp raporunun nerede ve ne şekilde düzenlendiğinin belli olmadığını belirten Elçi, "Yaratılmak istenen bir mizansen var. Kamera görüntülerinden bahsediliyor. Görüntülere bakılsın, Mustafa ile benim binaya giriş çıkışımdan başka bir şey yoktur. Beni, suçluluk psikolojiyle hareket eden biri gibi göstermek istiyorlar." dedi.

Mustafa Denizli ile iki medeni insanın yapacağı şekilde görüştüklerini ifade eden sanık Elçi, "Sadece sesimiz yükselmiş olabilir. 'Siz aile olmayı becerememişsiniz. Eşin senden ayrılmak istiyor. Bu işi medyada konu etmeden aranızda çözün.' dedim. Ne istediğimi sordu. 'Ne istiyorsa eşine sor. Tanıdık bir avukat varsa onu çağır protokol yapın, yoksa ben size bir avukat bulurum.' dedim. Avukatı da yoktu o zaman." ifadelerini kullandı.

Protokol için bir avukat ayarladığını kaydeden Elçi, "Mustafa Bey profesyonel olarak hayatını teknik direktör olarak idame ettiriyor. Kafasının tamamı taktik üzerine çalışıyor. Maçı kazanmak için taktik kullanıyor. Benim 4 senedir de yaşadığım budur. Sürekli sağda solda mahkemelerde ifade veriyorum. Ben boşanma dilekçesinde dile getirdiği şeyler nedeniyle kendisinden şikayetçi oldum. O da karşı şikayette bulundu. Benim şikayetim uygun görülmedi, onunki görüldü. Bu işi buralara kadar getirdi." şeklinde konuştu.

Sanık son sözlerinin sorulması üzerine "Masumiyetimi biliyorum. İsnat edilen herhangi bir eylemde bulunmadım. Takdir mahkemenindir." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Elçi'yi "yağmaya teşebbüs" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrasında Mustafa Denizli ile Heja Elçi'nin, yan yana gelmemeye dikkat ederek adliyeden ayrıldıkları görüldü.

- Davanın geçmişi

Teknik direktör Mustafa Denizli, boşanma aşamasında olduğu eşi Evin Elçi Denizli'nin ağabeyi Heja Elçi tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Bu şikayetin ardından Elçi hakkında "tehdit" ve "yaralama" suçlarından dava açılmıştı.

Elçi'nin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun "konutta yağmaya teşebbüs" suçunu oluşturduğunu bildirerek, sanığın 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme heyetinin, sanığın beraatine karar vermesi üzerine Mustafa Denizli karara itiraz etmiş İstinaf Mahkemesine başvurmuştu.

İtirazı değerlendiren İstinaf Mahkemesi kararı bozarak, yeniden yargılama için yerel mahkemeye geri göndermişti.