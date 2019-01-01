Mustafa Denizli onayladı! Kasımpaşa, Galatasaray'ın yıldızını transfer ediyor
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray'da forma giyen Sinan Gümüş'ün transfer edilmesini istedi.01 Ocak 2019 Salı 12:25
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Sinan Gümüş'ü Kasımpaşa'nın istediği öğrenildi.
Son kararı Fatih Terim verecek
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin genç golcüyü ısrarla istediği bildirildi. Transferle ilgili son kararı Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in verecek.
(Takvim)
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