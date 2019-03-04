Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor'u konuk eden Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.04 Mart 2019 Pazartesi 21:16
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor ile oynanan maçın devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İlk yarısı 2-0 biten maçın devre arasında rahatsızlanan Mustafa Denizli, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken ikinci yarıda Kasımpaşa'nın başında yardımcı antrenör Sarp Yiğit yer aldı.
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