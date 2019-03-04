Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor'u konuk eden Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor ile oynanan maçın devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlk yarısı 2-0 biten maçın devre arasında rahatsızlanan Mustafa Denizli, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken ikinci yarıda Kasımpaşa'nın başında yardımcı antrenör Sarp Yiğit yer aldı. Ayrıntılar geliyor...

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