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Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi idari olarak ibra edilmedi

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda Mustafa Cengiz’in ikinci dönem faaliyetleri mali olarak ibra edilirken, idari olarak ibra edilmedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 23:31
Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi idari olarak ibra edilmedi

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda Mustafa Cengiz’in ikinci dönem faaliyetleri mali olarak ibra edilirken, idari olarak ibra edilmedi. Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ise mali ve idari yönden ibra edildi.


Galatasaray’ın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda yapılan olağan genel kurulunda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 23 günlük, mevcut başkan Mustafa Cengiz’in de iki ayrı yönetiminin faaliyetleri üyelerin ibrasına sunuldu.


İlk olarak 2018 yılın ocak ayındaki olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığı Mustafa Cengiz’e veren Dursun Özbek yönetiminin 23 günlük faaliyetlerinin ibrası için oylama yapıldı. Özbek, mali ve idari olarak oy çokluğu ile ibra edildi.



Daha sonra 26 Mayıs 2018’de gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Cengiz yönetimlerinin ayrı ayrı ibra oylaması gerçekleşti. Mustafa Cengiz’in ilk dönemi (23 Ocak - 29 Mayıs) mali ve idari olarak oy çokluğu ile ibra edildi.


Mustafa Cengiz ikinci dönemi (29 Mayıs - 31 Aralık) mali olarak ibra edilirken, idari olarak yapılan oylama sayıları yakın çıkınca salonun ikiye ayrılmasına karar verildi. Daha sonra el kaldırma yöntemi ile yapılan oylama sonucunda ibra kararı çıkmadı.


Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulları için yapıldı. Dursun Özbek’in denetleme kurulu için oy çokluğu ile ibra kararı çıktı. Mustafa Cengiz’in birinci dönemi denetleme kurulu oy çokluğu ile ibra edilirken, ikinci dönemi denetleme kurulu oy çokluğu ile ibra kararı çıkmadı.


Oylamalar sırasında üyeler arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 23:31
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