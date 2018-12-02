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Mustafa Cengiz'den kendisine verilen cezalara ilginç yorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK tarafından verilen cezalara ilişkin gelen soruya, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." cevabını verdi.

02 Aralık 2018 Pazar 14:01
Mustafa Cengiz'den kendisine verilen cezalara ilginç yorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesinin kuruluşunun 537. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlik sonunda AA muhabirinin, PFDK tarafından kendisine 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası daha verilmesine ilişkin sorusunu Cengiz, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." cevabını verdi.

PFDK'nın son kararının ardından Mustafa Cengiz'e verilen hak mahrumiyeti cezaları toplamda 150 güne ulaşmıştı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:01
  1. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
  2. PFDK

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