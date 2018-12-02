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Mustafa Cengiz'den ceza yorumu

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:"(PFDK'nin verdiği cezalar) Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok"

02 Aralık 2018 Pazar 13:34
Mustafa Cengiz'den ceza yorumu


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen cezalar için, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." dedi.

Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesinin kuruluşunun 537. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlik sonunda AA muhabirinin, PFDK tarafından kendisine 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası daha verilmesine ilişkin sorusunu Cengiz, "Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok." şeklinde yanıtladı.

PFDK'nın son kararının ardından Mustafa Cengiz'e verilen hak mahrumiyeti cezaları toplamda 150 güne ulaşmıştı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:34
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