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Mustafa Cengiz ve yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi

Kongrede başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 23:31
Mustafa Cengiz ve yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönem faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen mali genel kurulda, 2018 yılında görev yapan 3 farklı yönetimin faaliyetleri mali ve idari yönden ibraya sunuldu.

Genel kurulda ilk olarak 1 Ocak-23 Ocak'ta görevde bulunan eski başkan Dursun Özbek ve yönetiminin 23 günlük faaliyetleri mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Kongrede daha sonra mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin 23 Ocak ve 29 Mayıs tarihleri arasındaki birinci döneminin faaliyetlerinin ibrası, üyeler tarafından tarafından kabul edildi.

Son olarak Cengiz ve yönetiminin 29 Mayıs ve 31 Aralık tarihleri arasındaki ikinci dönemi için ibra oylaması yapıldı. Bu dönemdeki faaliyetler mali yönden ibra edilirken, idari bakımdan yapılan oylamada sayılar birbirine yakın çıktı. El kaldırma yönetimiyle yapılan oylamada sayımın tam olarak gerçekleştirilememesinden dolayı genel kurul divan başkanı Metin Sinan Aslan, salonu ikiye ayırarak tekrar oylama yaptırdı.

Gerçekleştirilen sayım neticesinde salonda bulunan üyelerin 358'i ibra edilmemesi yönünde oy kullanırken, ibra edilmesi için oy kullananların sayısı ise 331'de kaldı.

Böylece Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali olarak ibra edilirken, idari olarak ibra çıkmadı.

Genel kurulda, Mustafa Cengiz'in ikinci dönem denetleme kurulu da yine oy çokluğuyla üyeler tarafından ibra edilmedi.

Oylama sırasında zaman zaman üyeler arasında gerginlikler de yaşandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 23:31
  1. Dursun Özbek
  2. Galatasaray Kulübü
  3. ibra
  4. Mali Genel Kurul
  5. Mustafa Cengiz

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