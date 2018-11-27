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Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

27 Kasım 2018 Salı 17:23
Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Mustafa Cengiz'in Galatasaray TV'de yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin, Galatasaray'ı, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta yaşanan olaylar sebebiyle, karşılaşmada kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Serdar Aziz'i de "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle disipline sevk ettiği belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Akhisarspor, Bursaspor, Trabzonspor'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Beşiktaş Kulübü idarecisi Rıza Ali Naibi ile MKE Ankaragücü idarecisi Tuna Yılmaz'ın da disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:23
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Mustafa Cengiz
  4. PFDK
  5. SÜPERLİG

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