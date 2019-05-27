Mustafa Cengiz: “23, 24, 25. şampiyonluklar için mücadele sürecektir”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, katıldığı iftar programında, “Rakiplerimize saygı içinde her zaman Galatasaray’ın hedefi en tepedir ve şampiyonluklardır. 23, 24, 25. şampiyonluklar için hem bizim hem de gelecek yönetimler için mücadele sonsuza kadar sürecektir” dedi. Cengiz yönetim olarak seçime gidip gitmeyecekleri sorusuna ise, “Ağrımıza giden şeyler oldu ama ilk düşüncemiz Galatasaray’a hizmet. Sadece ona bakıyoruz” yanıtını verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Başkan Vekil Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte takımın ana sponsorlarından Nef’in iftarına katıldı. Basın mensuplarına şampiyonluk ve yönetim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, “Nef ile 3 yıllın ikisinde kupalarla bezendirdik sponsorluğu. Kendilerine verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Türk sporunun canlanmasında sponsorluğun önemi büyük. İnşallah desteklerinin katlayarak gideceğine de inanıyoruz” dedi.

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyleyen Başkan Cengiz, “Rakiplerimize saygı içinde her zaman Galatasaray’ın hedefi en tepedir ve şampiyonluklardır. 23, 24, 25. Şampiyonluk için hem bizim hem de gelecek yönetimler için mücadele sonsuza kadar sürecektir” şeklinde konuştu.

“İlk düşüncemiz Galatasaray’a hizmet”

Sinan Gümüş ve Diagne’nin kupa törenine katılmaması ile ilgili, “Herhangi bir sorun yok. Diagne’ye hocamız izin verdi. Sinan da öyle. Sivas maçından önce gittiler. Bir sorun yok. Sinan yeni sözleşme yapabilir. Bakacağız” yorumunu yapan Başkan Cengiz, seçime gidip gitmeme konusunda sorusuna ise, “Şu anda gelişmeleri bekliyoruz. Küllerinden doğan Anka kuşu gibi bir yapımız var. Tacının tekrar alması için uğraş veren hizmetçileriz biz. Kendi kişisel durumlarımızı ikinci plana atıyoruz. Ağrımıza giden olaylar oldu. İlk düşüncemiz Galatasaray’a hizmet. Bu ruha hizmet. Sadece ona bakıyoruz. Galatasaray’ın yararına inandığımız her aksiyonu alırız” yanıtını verdi.

Timur: “Galatasaray ile olmaktan gururluyuz”

Gecede konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Timur">Erden Timur ise, “İlk günden beribu sponsorluk gurur verici ve bambaşka duygu. İmzalar atılınca Galatasaraylı olduğumuzu söylemiştik. Çocukluk hayalimiz bu. Şampiyonlukla bezenmesi de çok güzel. Son dönemde tüm kulüplerin çektiği zorluklarda yakaladığı başarılar çok önemli. Son şampiyonluğun iki ile çarpılması lazım. Biz gururluyuz. Şampiyonluk olsa da olmasa da mutluyuz” yorumunu yaptı.

Nef’in bir yıldız isme transfer için yardım edip etmeyeceği sorusuna Timur">Erden Timur, “Bir katkımız olabilirse imkanlar dahilinde olabilir. Katkı olursa ne mutlu bize. Seve seve yapmaya hazırız” cevabını verirken Başkan Cengiz de “Transfer sözünü aldık” dedi.

Başkan Cengiz, iftar sonrasında Galatasaray’ın 22. şampiyonluk pastasını kesti.