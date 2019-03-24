0553 313 94 23

"Mustafa başkanın havayı sezmesi gerekiyordu"

- Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren:"Oylamanın yapılmasına ısrar etti. Yapıldı ve aleyhine tecelli etti. Şimdi bir seçim süreci olacak"- "(Adnan Polat'ın da ibra edilmemesi) Tarihten ders almıyoruz galiba. Galatasaray açısından hoş değil"

24 Mart 2019 Pazar 01:10
"Mustafa başkanın havayı sezmesi gerekiyordu"


İSTANBUL (AA) - Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, yıllık olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz'in süreci iyi okuyamadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu mali açıdan ibra edilirken, idari açıdan ibra kararı çıkmadı.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu aşamada Mustafa başkanın havayı sezmesi gerekiyordu. Ona göre hareket etmeliydi. Oylamanın yapılmasına ısrar etti. Yapıldı ve aleyhine tecelli etti. Şimdi bir seçim süreci olacak. Şampiyonluğa giderken yönetsel belirsizlik olacak. İnşallah Fatih hoca bundan etkilenmez." diye konuştu.

Süren, 2011'de idari bakımdam ibra edilmemesinin ardından yargıda aklanan eski başkanlardan Adnan Polat ile ilgili Yargıtay kararının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Tüzüğümüz açık. Yargıtay'ın kararı genel anlamda bir karar. Yargıtay'a göre bir tane ibra vardır. 'İdari ve mali ibra beraber yapılır.' diyor. Kanun, 'Bunu ikiye bölemezsin.' demiyor. Tüzüğümüz kanuna aykırı bir şey yapmıyor. İbrayı kaldırmayıp, ikiye ayırıyor. Madde de 'Herhangi bir şekilde ibra edilmezse 30 gün içinde seçime gidilecektir.' diyor."

Adnan Polat ile Mustafa Cengiz'in ibra edilmemeleri arasında benzerlik olup olmadığının sorulması üzerine Süren, "Tarihten ders almıyoruz galiba. Galatasaray açısından hoş değil." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 01:10
  1. Faruk Süren
  2. Galatasaray
  3. Mustafa Cengiz
  4. Yıllık Olağan Genel Kurul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oy ve Ötesi yine devrede!
    1. Oy ve Ötesi yine devrede!
    2. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    3. ultrAslan'dan sert açıklama
    4. "Bir seçim kararı alınması gerekiyor"
    5. Fatih’de trafik kazası... 5 kişi..
    6. Galatasaray seçime gidiyor
    7. Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    8. "Mustafa başkanın havayı sezmesi..
    9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    10. Türkiye'den 'yapay zeka' hamlesi
    11. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    12. Türk ekonomisine saldırmaya..
    13. Senegalli yolcunun şikayet ettiği..
    14. GÜNCELLEME - İsrail Gazze sınırında üç..
    15. Dedesinin tabancasıyla oynarken..
    16. Muğla'da otomobil şarampole devrildi:..
    17. Saman yüklü kamyonun dorsesi trafik..
    18. Başkan Mustafa Cengiz’den mahkeme..
    19. Geri dönüşüm fabrikasında yangın
    20. Taraftar sahaya bıçakla girdi iddiası
    21. İsrail Gazze sınırında bir..
    22. Bakan Gül üniversite öğrencileriyle..
    23. "İstikrarın teminatı AK Parti'dir,..
    24. Doğu'da kar yağışı
    25. Galatasaray’da 2019 yılı bütçesi kabul..
    26. Düğün dönüşü feci kaza! Çok sayıda..
    27. "Türkiye İçin Işık Tut" kampanyası
    28. "O hain planları kuranların oyunlarını..
    29. Galatasaray'a kötü haber! Milli..
    30. 1300 kişiyle kırmızı alarm vermişti!..
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Avrupa ülkesi rest çekti: Tek başımıza kalsak da NATO'ya katılmayacağız
    Avrupa ülkesi rest çekti: Tek başımıza kalsak da NATO'ya katılmayacağız
    Temeli Konya'da atıldı! ASELSAN'dan yeni fabrika
    Temeli Konya'da atıldı! ASELSAN'dan yeni fabrika

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Bakan Soylu'dan PKK'nın sözde liderlerine çağrı!
    Bakan Soylu'dan PKK'nın sözde liderlerine çağrı!