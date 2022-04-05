MHP'den yapılan açıklamada; "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Peki Mustafa Baki Ersoy kimdir? Mustafa Baki Ersoy nereli kaç yaşında? Mustafa Baki Ersoy hangi partide?

Mustafa Baki Ersoy kimdir?

Mustafa Baki Ersoy, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Bölgesi, 2'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. Aslen Yozgatlı olan Mustafa Baki Ersoy, 3 Nisan 1981 tarihinde doğmuştur. İlk ve ortaöğretimini Kütahya ve Sivas illerinde tamamlayıp lise öğrenimini Yozgat ilinde tamamlamıştır. Mustafa Baki Ersoy, yüksek öğrenimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Hukuk fakültesinde özel hukuk bölümünde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. Üniversite eğitimine devam ederken iş hayatına atılan Ersoy, Ersoy Müteahhitlik ve Sipil Zeytincilik yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Öğrenim hayatı boyunca Ülkü Ocakları Eğitim Vakfı bünyesinde Birim Başkanlıkları görevlerinde aktif olarak yer alan Ersoy, Erciyes Üniversitesinde Üniversite teşkilat başkanlığı yapmıştır. 2007-2011 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Daha sonra 8 şubat 2015 tarihinde Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı seçilen Ersoy 27. Dönem milletvekili Aday Adaylığı nedeniyle istifa etmiştir. MHP'den milletvekili seçilen Ersoy evli ve 4 çocuk babasıdır. 5 Nisan 2022 tarihinde MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Mustafa Baki Ersoy neden disipline sevk edildi?

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir TV programında," Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor” demişti.