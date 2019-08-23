Mustafa Aydoğdu, Sivas Belediyespor’da TFF 2.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Diyarbekirspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Aydoğdu’yu renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızla sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Diyarbekirspor’da forma giyen Ankaralı orta saha Mustafa Aydoğdu ile anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Namık Altunsoy’un ve yönetimin isteği, doğrultusunda transfer edilen tecrübeli oyuncu, önceki gün Sivas kampına katılarak çalışmalara start verdi. Kariyerinde 236 maça çıkan Aydoğdu, 70 gol kaydetti.

Diğer yandan transferle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sivas Belediyespor’umuz Diyarbekirspor’dan orta saha oyuncusu Mustafa Aydoğdu ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze hoş geldin der, başarılar dileriz.”

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