Mustafa Armağan'dan dikkat çeken yazı: Yakup Kadri, Kemalizme dönmeden önce nasıl yazıyordu?

Yeni Akit yazarı tarihçi ve yazar Mustafa Armağan Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan ve kemalist kimliği ile öne çıkan yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Armağan'ın yazısı şöyle:

Cumhuriyet edebiyatının 1960’lara kadar devam eden kuvvetli akıntılarının Osmanlı doğumlu neslin eseri olduğunu unuturuz. 1884 doğumlu Yahya Kemal’den başlayın, 1904 doğumlu Necip Fazıl’a, 1910 doğumlu Kemal Tahir, 1914 doğumlu Orhan Kemal ve 1915’te doğup 1995’te ölen Aziz Nesin’e kadar 20. yüzyıl Türk edebiyatının ağır toplarının ya Osmanlı devrinde veya hemen akabinde dünyaya geldikleri ve Osmanlı okullarında okuyarak yetiştikleri gerçeğiyle yüzleşiriz. Böylece Cumhuriyet edebiyatı diye bellediğimiz dönemin aslında Osmanlı edebiyatının devamı olduğu görülecektir.

1889’da Kahire’de doğmuş olan Yakup Kadri ise daha çok Yaban ve Kiralık Konak adlı romanlarıyla bilinir ve sıkı bir Kemalist olarak tanınır. Ancak özellikle İstiklal Savaşı yıllarındaki yazılarında Kemalist saplantılardan zerre kadar iz bulunmaz, İkdam gazetesindeki yazısında çarşaf ve peçe giyen Müslüman kadınları görünce kendisini işgal altındaki İstanbul’da vatanında hissettiğini yazarak tesettüre güzelleme yapan Yakup Kadri aşağıda okuyacağınız yazısında şahit olduğu Ayasofya Camii’nde okunan Mevlid-i şerifin kendisini nasıl terbiye ettiğini anlatırken adeta sonraki kimliğiyle alay eder gibidir.

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