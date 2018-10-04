THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Mustafa Aksu: Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu "Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı. Sosyal medyadaki haberlerin birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu. Gemide hayvanların bekletildiği gibi durumlar söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:43
Mustafa Aksu: Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon hastalığı çıktığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı. Sosyal medyadaki haberlerin birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu." dedi. 

Aksu, AA muhabirine, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde devam eden Uluslararası Hayvancılık Fuarı (Sommet de l'Elevage) ve kırmızı et sektöründeki gelişmelere yönelik değerlendirmede bulundu.

Bu tür fuarlara özel önem verdiklerini ifade eden Aksu, Türkiye'de hayvan ırklarının geliştirilmesi veya yenilenmesi için ileriye dönük neler yapılabileceği noktasında bu tür etkinliklerin yararlı olduğunu söyledi.

Aksu, hayvancılık sektörü konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımızda geldiğimiz aşamayı bir süre sonra açıklayacağız. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz rahat olsunlar, biz her sorunun üstesinden gelecek güce sahibiz. Hayvancılık, bizim en önde gelen önceliklerimizden biri." diye konuştu.

Şu anda kırmızı ete yönelik hayvan ithalatının söz konusu olmadığına dikkati çeken Aksu, "Gemide hayvanların bekletildiği gibi durumlar söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Aksu, bakanlık olarak gıda arz güvenliğini de çok önemsediklerinin altını çizerek, yurt dışından gelen gıdaların da en ufak bir sıkıntı yaratmaması için her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi.

İthal hayvanlarda şarbon hastalığı çıktığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Aksu, "Şarbonla ilgili haberlerin yalan olduğunu görüyoruz. Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı. Sosyal medyadaki haberlerin birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu. Bu haberleri ülkemizin düzenini bozmaya yönelik bir saldırı olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin sunumu esnasında, kendilerini hayvan hakları savunucuları olarak tanımlayan bir grubun yaptığı gösteriye de değinen Aksu, bunun Türkiye'ye yönelik olmadığını, genel olarak hayvanlara yönelik eziyete ilişkin grubun tavır sergilediğini ve ülke olarak bu konuda hassas davrandıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:43
  1. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen anlar!
    1. Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen..
    2. Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
    3. Bu kış PKK’nın son kışı olacak
    4. Skandal karar! 7 yaşındaki çocuğa..
    5. Fuat Oktay'dan hain saldırıya ilişkin..
    6. Cesur köpek 'CESUR', hayatlarını..
    7. Kartal Belediyesi'nde yine skandal
    8. Yıllar önce yurt dışına kaçırıldılar!..
    9. Sefalet içinde uçak hediye eden..
    10. Pakistan'dan önemli Türkiye açıklaması!
    11. Adana'da insanlık öldü dedirten hareket!
    12. Mehmet Sait Sürer isimli terörist..
    13. Dalında satılan "Hicaz narı" çiftçiyi..
    14. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Çin'e..
    15. Mustafa Aksu: Yurt dışından gelen..
    16. Kırmızı Kategoride aranan terörist..
    17. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu..
    18. Mahkeme kararını verdi! Naim..
    19. Bakan Pekcan’dan kredi müjdesi
    20. TSK'nın yükünü artık 'SEYİT' taşıyacak
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!