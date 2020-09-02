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Gündem Mustafa Akıncı'dan ABD'ye tepki
Gündem

Mustafa Akıncı'dan ABD'ye tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin menfaatine olan açıklamaları ve Türkiye karşıtı sözleriyle bilinen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu kez Rum kesimine muhalif bir tutum sergiledi. Akıncı, ABD’nin Rum Yönetimi’ne yönelik silah satış kısıtlamasını kaldırmasının yanlış olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:50:00 - 2020-09-02 12:01:02
Mustafa Akıncı'dan ABD'ye tepki

Küresel eşkıya ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah satışı kısıtlamasını kaldırdı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada, ABD-GKRY ilişkilerinin derinleştirilmesi istendiği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile sürekli gerilim halinde olan GKRY’nin çatışmaya girme ihtimalini artıran bu skandal kararın ardından ABD’ye çok sayıda tepki gösterildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bu skandal karara sert çıktı. Rum Yönetimi’ne “yaranan” açıklamalarıyla bilinen Akıncı’nın bu karara tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

ABD’nin GKRY’ye akredite olan büyükelçisi Judith Gail Garber ile telefonda görüşen Mustafa Akıncı, kararın doğru olmadığını söyledi.

Garber’in talebiyle gerçekleştirilen görüşmede ABD’li isim, kararın 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olduğunu hatırlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Garber'e Washington yönetiminin almış olduğu söz konusu kararın Rum tarafını Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaret vermeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini vurguladı. Akıncı, ambargonun kaldırılmasının barışın aksine Rum tarafının müzakere masasının dışında kalmasına yardımcı olacağını kaydetti. Ayıca alınan bu kararın yanlışlığını vurguladı. 

Mustafa Akıncı, Rum kesiminin silahlanma çabalarına destek verilmemesi gerektiğini, diyalog ve çözüm odaklı girişimlere destek verilmesi gerektiğini ekledi.

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Yorumlar

Alper

Milliyetçilik mililk yenimi aklına geldi hayin biz senin ne kadar hayin olduğunu biliyoruz
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Murat gözükara

Akıncı denilen bu adam bütün gizli bilgileri bile satabilir... Bu adam KIBRISA bile alınmamalı.... U dönüşü yaptığına göre talimat öyle gelmiştir... Kendi başına izin almadan tuvalete gidemez....
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