Mustafa Akıncı ne dedi? KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Barış Pınarı Harekatı açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki açıklaması büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye kamuoyu, Mustafa Akıncı'nın harekat hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi. Tepkilerin ardından herkes, Akıncı'nın harekat açıklamasını merak etmeye başladı. Peki KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı harekat hakkına ne dedi? İşte Mustafa Akıncı'nın harekat açıklaması...

TSK ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'deki terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekatın ardından birçok Türk-İslam düşmanı devlet, Türkiye'ye karşı kınama mesajı yayınladı. Dost görünen ülkelerin yayınladığı kınama mesajlarıyla büyük tepki çekti. Özellikle İran, Suudi Arabistan, BAE gibi ülkelerin kınama mesajları kamuoyunda tepkilere neden olurken, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklaması büyük şaşkınlığa neden oldu.

"Akan kandır"

Mustafa Akıncı, harekata dair sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır."

Akıncı'ya çok sayıda isim tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya tepkiler çığ gibi