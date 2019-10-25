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Mustafa Akıncı, Başkan Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına cevap verdi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal ifadeler kullanan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'haddini bilsin' çıkışına cevap verdi.

25 Ekim 2019 Cuma 13:41
Mustafa Akıncı, Başkan Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına cevap verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarını ortadan kaldırmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kullandığı skandal ifadelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın "Haddini bilsin" çıkışına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haddini bilsin. Oturduğu makam Türkiye Cumhuriyeti sayesinde verilmiştir" şeklindeki çıkışı için de bir değerlendirmede bulunan Akıncı, "Şimdi, bakınız, bu, makam sizin de şu anda içinde olduğunuz makam, ta 1960'lardan, rahmetli doktor Fazıl Küçük'ün Cumhurbaşkanlığı muavinliğinden itibaren, rahmetli Denktaş, ondan sonra gelen Cumhurbaşkanları ve ben. Şimdi geçmişte bu makamlara nasıl gelinirdi, nasıl gidilirdi o ayrı bir tartışma konusu. O da ayrı bir program konusu olur ama son yıllarda özellikle Kıbrıs Türk demokrasisinde ciddi gelişmeler oldu. Ve bu makama nasıl gelinip nasıl gidileceğine bir tek makam karar veriyor; o da Kıbrıs Türk halkı" ifadelerini kullandı.

Skandal sözlere açıklık getirmeye çalıştı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili tepki çeken sözlerine de açıklık getiren Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin terör belasını elbette biz önemsiyoruz ve bundan bir an önce Türkiye'nin kurtulmasını arzu ediyoruz. Bunu istemeyen bir Kıbrıs Türk insanı olacağını düşünmek de abesle iştigaldir. Ama bunun ne şekilde olabileceğiyle ilgili farklı düşünceler olabilir. Suriye'de 10 yıla yaklaşan bir savaş sürüyor ve bunun da artık doyum noktasına geldiğini görüyoruz. Esad rejimin de artık yerinde durduğunu da görüyoruz ve onunla ilişkinin de bir şekilde kurulmasının kaçınılmaz olduğunu anlıyoruz. Yani benim orada, asıl diyalogdan kastım, Türkiye ile Suriye'nin ilişkisinin yeniden tesis edilmesine yönelikti o da çarpıtıldı. Akıncı 'terör örgütleriyle masaya otursun Türkiye dedi' şeklinde algılanıp yorumlanmak istendi."

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 13:41
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Mustafa Akıncı

YORUM YAZ

  • hercaihercai4 sa önce
    Bu adam kafayi yemis! Biz olmasaydik cogunuz katledilecekti, bu kisi de 1974 de savastim diyor, ama ben bu yalanlarina inanmiyorum! 
  • termintermin6 sa önce
    reis bu adamın kulağından tut,,, osmanlı tokadını yapıştır... bir tekme vur soluğuPensilvanya da alsın..
  • MURAT ŞAHİNMURAT ŞAHİN11 sa önce
    SEN KİMİN UŞAĞISIN 
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK11 sa önce
    Söze bakarım lafmı diye lafı edene bakarım adammı diye❗️❗️
  • VATANDAŞVATANDAŞ11 sa önce
    .....mış...
  • Murat gözükaraMurat gözükara12 sa önce
    Başın sıkıştı mı Türk askeri.. Paraya ihtiyaç oldu mu Türkiye.. SEN NE AYAKSIN.. DAMADI RUM.. KENDİSİ İNGİLİZ HAYRANI.. BİZİ ADAYA YÜZEREK GETİTTİRME...SABRIMIZI ZORLAMA.. YA SESSİZ KAL... YA DA DEFOL...
  • OktayOktay12 sa önce
    Kizini bir ruma verenakincidan turkiye dostu olmaz olsa olda kosdekci olur 
  • Mehmet GökdemirMehmet Gökdemir12 sa önce
    Bu adam Türkiye düşmanı
  • Yunus kopuzYunus kopuz13 sa önce
    Yemeyince geri vides
  • E doğan E doğan 13 sa önce
    Reis bu adam senin arabana taş koymaya çalışan gizli ajan 
  • OsmanlıOsmanlı13 sa önce
    sen varya tam yanardönersin senin maaşın türkiyeden gelir bir sövmediğiniz kaldı ülkemize ulan reisin yerinde olsam stadyumda sallandırırım seni....lavuk...
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL13 sa önce
    Yürü akıncı yürü. İkileee.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 13 sa önce
    Bu Adam Kesinlikle Bu Makamı Hak Etmiyor. Görevden Derhal Alınmalıdır. Kime Hizmet Ettiği Belirsiz. Sanki Rum Yönetiminin Cumhurbaşkanı. 
  • hsnhsn14 sa önce
    vay ..... vay 
  • ŞüpeciŞüpeci14 sa önce
    Öyleyse lafı nasıl edeceğini bilmiyorsun beyefendi, bu memleketten başka seni devlet olarak tanıyan varmı?Türlü gelirin r ticaretin mi varKumarhaneden bol ne var oradaDemokrasisiyle seçilmiş de....Seçiminize laf yok da...Türkiyeyi öyle boş sözle... eleştiriyor görünmek için namerde karşı onların ekmeğine yağ sürme
  • Leyla Leyla 14 sa önce
    Akıncı hala kıvırmaya çalışıyorsunhattini bileceksin başka yolun yok .Biz kıbrısı bir dünya askeri masraf ettik ve yüzlerce şehit vererek kanımızla aldık 
  • Davut başDavut baş14 sa önce
    Utanmadan hala konuşuyor Rum damadıyla rum torunlarının gönlünü yapmaya çalışıyor KKTC halkına hiç bir sözüm yok ama Kıbrıs gazisi olarak o topraklarda kanı akmış biri olarak sana hakkımı helal etmiyorum sen reise cevap verecek kadar biri olamazsın Rumlar’ın dünürü Rumlar’ın akrabası
  • dumanlıdumanlı14 sa önce
    Türkiye ile Suriyenarasında halen aracılar eliyle diyalok sürüyor. Diyaloğun doğrudan yapılması yeni şehitler vermemizin ve ekonomik kayıplarımızın önüne geçecektir. 
  • ÖmerÖmer14 sa önce
    Kıbrıs’ta demokrasi var mış da kimin sayesinde ayakta Türkiye’nin bir de bunu dese . 
  • ............14 sa önce
    KONUŞMASINI BİLMİYE 
  • Rum' un uşağıRum' un uşağı14 sa önce
    Bu tam bir küstah!
  • abdrhmnabdrhmn14 sa önce
    yahu bunu birinin susturması gerekiyor 
  • mertmert14 sa önce
    ......... Erdogan'in dedigi o mu? Erdogan kimin secilecegine bi karar veririz mi diyor da oyle bir cevap veriyorsun? Turk halki Kibris halkini katliamdan kurtarmasaydi su an kibrista en fazla coban olurdun mal.

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