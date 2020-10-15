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Aktüel Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:39:25 -
Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik 14 Ekim'de operasyon düzenlediği belirtildi.

Bu kapsamda 2 kişi üzerinden 107,57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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