Muş'ta terör operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerini engellemeye yönelik çalışma yaptı.

Sosyal medyadan "terör örgütü propagandası yapan", "toplumsal olaylarda kamu kurumları ve güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı saldırılarda bulunan" ve "lastik yakma eylemlerine karışan" zanlılara 14-15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 21 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.