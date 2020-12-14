  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muş'ta sağlık ekipleri kışa hazır
Aktüel

Muş'ta sağlık ekipleri kışa hazır

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:43:50 -
Muş'ta sağlık ekipleri kışa hazır

MUŞ (AA) - Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, hastaların mağdur olmaması için İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, kış hazırlıklarını tamamladı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, 190 personel, 30 ambulans ve 7 paletli araçla kış mevsiminde hastalara hizmet verecek.

Başhekimlik, vatandaşların daha hızlı hastaneye ulaştırılması için tüm araçların bakım ve onarımlarını yaptı.

112 Acil Servis Birim Sorumlusu Kayhan Atılgan, şöyle konuştu:

"Ambulansların bakımlarını yaptık. 190 personel, 37 ambulansla 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Özellikle pandemi sürecinde mücadelemize devam edeceğiz. Yerleşim birimlerimiz dağınık. İl genelinde 364 köyümüz var. İmkanlarımız el verdiğince bütün hastalarımıza kar paletli ambulanslarımızla en kısa zamanda ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz. Bölge olarak çok fazla kar almaktayız. Bazı bölgelerimizde metrelerce kar yağıyor. Bu yüzden kış hazırlıklarımızı tamamladık. Araçların bakım onarımları ile tıbbi cihaz onarımlarını yaptık. Personel ve ambulanslarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ’cü köpekler kudurdu
Siyaset

FETÖ’cü köpekler kudurdu

Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmalarını..
Altın için en iyi zaman ne zaman? Yıl sonu için beklediği seviyeyi de açıkladı
Ekonomi

Altın için en iyi zaman ne zaman? Yıl sonu için beklediği seviyeyi de açıkladı

Walsh Trading Yardımcı Direktörü Sean Lusk, Kitco News’e, tarihsel ticaret modellerine dayanarak, altın için en iyi zamanlardan birinin Aral..
AB Türkiye'yi kaybetmek istemiyor! Toplantıdaki ayrıntılar ortaya çıktı
Dünya

AB Türkiye'yi kaybetmek istemiyor! Toplantıdaki ayrıntılar ortaya çıktı

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ağır yaptırımları uygulamamasındaki en önemli faktörün, Moskova ve Pekin'e yakınlaşması korkusu olduğu ortaya ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay