Muş'ta sağlık ekipleri kışa hazır

MUŞ (AA) - Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, hastaların mağdur olmaması için İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, kış hazırlıklarını tamamladı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, 190 personel, 30 ambulans ve 7 paletli araçla kış mevsiminde hastalara hizmet verecek.

Başhekimlik, vatandaşların daha hızlı hastaneye ulaştırılması için tüm araçların bakım ve onarımlarını yaptı.

112 Acil Servis Birim Sorumlusu Kayhan Atılgan, şöyle konuştu:

"Ambulansların bakımlarını yaptık. 190 personel, 37 ambulansla 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Özellikle pandemi sürecinde mücadelemize devam edeceğiz. Yerleşim birimlerimiz dağınık. İl genelinde 364 köyümüz var. İmkanlarımız el verdiğince bütün hastalarımıza kar paletli ambulanslarımızla en kısa zamanda ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz. Bölge olarak çok fazla kar almaktayız. Bazı bölgelerimizde metrelerce kar yağıyor. Bu yüzden kış hazırlıklarımızı tamamladık. Araçların bakım onarımları ile tıbbi cihaz onarımlarını yaptık. Personel ve ambulanslarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz."



