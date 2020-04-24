  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muş'ta polis ekipleri ilk iftarlarını elleri tetikte açtı

2020-04-24 20:32:36 -
Muş'ta polis ekipleri ilk iftarlarını elleri tetikte açtı

MUŞ (AA) - Muş'ta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında ilk iftarlarını açtı.

Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne adeta göz açtırmayan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında da denetimlerini sürdürüyor.

Kentin farklı noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ezanın okunmasıyla birlikte sırayla nöbet tutarak ilk iftarlarını açtı.

Komiser yardımcısı Ömer Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 saat esasına göre görev yaptıkları için iftarı nöbet yerlerinde yaptıklarını söyledi.

Görevi başında iftar açmanın gururunu yaşadığını belirten Açıkgöz, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren salgına karşı her birlikte mücadele ediyoruz. Salgını atlatabilmek için vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum. İnşallah birlik beraberlik içinde vatandaşlarımızla birlikte bu virüs belasından da kısa sürede kurtulacağız." dedi.

Polis memuru Cesim Başcı ise vatandaşların güvenliği için 24 saat görevlerinin başında olduklarını ve iftar saatinde silah arkadaşlarının bir kısmının nöbet tutarken, diğerlerinin de iftarlarını açtıklarını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı