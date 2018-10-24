Muş'ta PKK soruşturması! 4 tutuklama

Muş'ta “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hapis cezası ile aranan 4 şahıs tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 kişinin yakalandığı belirtilerek, “Yakalanan şahıslar yapılan adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.