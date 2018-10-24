THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Muş'ta PKK soruşturması! 4 tutuklama

Muş'ta terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan yakalanan 4 teröristin tutuklandığı öğrenildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:28
Muş'ta PKK soruşturması! 4 tutuklama

Muş'ta “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hapis cezası ile aranan 4 şahıs tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 kişinin yakalandığı belirtilerek, “Yakalanan şahıslar yapılan adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:28
  1. Muş
  2. terör örgütü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye hoca! Anlaşma tamam
    1. Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye hoca!..
    2. Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman..
    3. Adıyaman'da otomobilde eroine 2 kişi..
    4. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    5. İran ekibi Şampiyonlar Ligi'nde finale..
    6. Erdoğan ile Prens Selman ile görüştü
    7. Porselen en sağlıklı malzemedir
    8. CHP Kocaeli belediye başkan adayları..
    9. Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması! 'ABD..
    10. Savunma sanayisi 'zirveye' çıkıyor
    11. Değeri çok yüksek! Hawaii polis her..
    12. Fenerbahçe'ye Milli Takım'dan yeni hoca!
    13. Erdoğan, Prens Selman ile görüştü
    14. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    15. İdlib’e beton blok sevkıyatı sürüyor
    16. CHP Isparta belediye başkan adayları
    17. Evliler daha uzun süre yaşıyor
    18. Muş'ta PKK soruşturması! 4 tutuklama
    19. Altının kilogramı 225 bin 600 liraya..
    20. Palamut gitti o geldi! Bandırma'ya..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur