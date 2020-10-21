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Aktüel Muş'ta kargoyla Avustralya'ya gönderilmeye çalışılan 6 kilo 212 gram kokain ele geçirildi
Aktüel

Muş'ta kargoyla Avustralya'ya gönderilmeye çalışılan 6 kilo 212 gram kokain ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:03:40 -
Muş'ta kargoyla Avustralya'ya gönderilmeye çalışılan 6 kilo 212 gram kokain ele geçirildi

MUŞ (AA) - Muş'ta, Avustralya'ya gönderilmek üzere kargoya verilen 6 kilo 212 gram kokain ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 19 Ekim'de Van'da ikamet eden şüphelilerin, hazırladıkları hediyelik paketinin içine gizledikleri uyuşturucuyu Muş'taki kargo şirketi üzerinden Avustralya'ya gönderecekleri bilgisini alan ekipler, operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "Caka" ile kargo firmasında arama yapan ekipler, hediyelik paketlerin alt tabanına preslenmiş 6 kilo 212 gram kokain ele geçirdi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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