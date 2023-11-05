Muş'ta Gazze için camilerde dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu çerçevesinde Muş'un Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camii'nde de yatsı namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Daha sonra İl Müftüsü Halil İbrahim Demir dua etti. Duadan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Müftü Demir, “Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde akşam ve yatsı namazı arasında Fetih ve Yasin Suresi okundu. Ve akabinde de Filistin’de şehit olanlar için dua ettik. Biz onların yaralarını, sıkıntılarını ve dertlerini paylaştığımızı Cenab-ı Allah'a havale ettik” dedi.



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