Muş'ta eski eş dehşet saçtı! Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
Yerel

Muş’ta eski eş dehşet saçtı! Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Muş’ta eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D., ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Muş’un Yeşilyurt Mahallesi’nde boşandığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D. ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasemin D.’nin kırmızı alanda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlı kaçarken silahı ile birlikte telefon kamerasına yakalandı.

