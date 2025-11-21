Muş’ta eski eş dehşet saçtı! Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
Muş’ta eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D., ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Muş’un Yeşilyurt Mahallesi’nde boşandığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D. ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasemin D.’nin kırmızı alanda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlı kaçarken silahı ile birlikte telefon kamerasına yakalandı.
Yerel
Planlayarak, hazırlık yaparak boşandığı eşinin işyerini basıp öldürdü: ‘Ani sinirle yaptım’ dedi
Gündem
Oğlunu trafik kazasında kaybeden anneye 8 milyon liralık tazminat davası! Hem oğlumu öldürdüler, hem üstüne para istiyorlar!