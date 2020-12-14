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Aktüel Muş'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı
Aktüel

Muş'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:40:55 -
Muş'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada göre, Bulanık ilçesinde bir kişinin silahla başından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda olay sonrasında Bulanık ilçesi başta olmak üzere il genelinde yapılan operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 8 şarjör, 122 tabanca fişeği ve 24 av fişeği ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."

Açıklamada, kentte suçla mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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