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Aktüel Muş'ta bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Muş'ta bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:57:28 -
Muş'ta bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı

MUŞ (AA) - Muş'ta aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 25 Aralık günü yaşanan, Muammer Kardeş'in (32) hayatını kaybettiği, kardeşi Muzaffer Kardeş'in de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaşanan tartışmanın bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi ve bu esnada silahlı vurulan bir kişinin yol ortasında yer düştüğü görülüyor.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheliler R.K. ve Y.Y, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.


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