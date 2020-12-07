Muş'ta besiciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUŞ (AA) - Muş'un kırsalında yaşayan besiciler, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyündeki besiciler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Besicilerden Eyüp Umur, haberde Issam Rimavi'nin "Filistinliler direnişte", yaşamda Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" ve sporda Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı karesini tercih etti.

Ağılın önünde hayvanlarına yem veren Hayrettin Yöndem ise haberde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşamda, Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", İsa Terli'in "Büyük Çamlıca Camisi ve Hilal" sporda Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

- "İnşallah seçtiğim fotoğraflar yarışmada birinci olur"

Besicilerden Umur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği fotoğraf yarışmasına katıldığını belirterek, "Fotoğrafları çok beğendim, 3 fotoğrafa oy verdim. Fotoğraflar güzeldi. İnşallah seçtiğim fotoğraflar yarışmada birinci olur. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Yöndem ise "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Anadolu Ajansının fotoğraf yarışmasına katıldım. Özellikle Büyük Çamlıca Camisi fotoğrafını çok beğendim. 3 fotoğraf seçtim, inşallah seçtiğim fotoğraflar kazanır." diye konuştu.