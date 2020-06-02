Muş'ta bazı caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi

MUŞ (AA) - Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki bazı caddelerde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, halkı Kovid-19'dan korumak ve salgının ilerlemesini önlemek amacıyla önlemlerin alındığı belirtildi.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle bu tedbirlerin yeniden değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 1 Haziran'daki toplantısında çeşitli kararlar alınmıştır. Kurul tarafından belirlenen İstasyon Caddesi'nde yapımı devam eden İmamı Şafi Camisi'nden Muş Belediyesinin bulunduğu yere kadar, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunup yıkımı gerçekleştirilen postane binasından yine yıkımı gerçekleştirilen eski otogarın bulunduğu çevre yoluna kadar, Türk Telekom binası ve Hava Şehitliği arasından başlayarak Ziraat Bankası ile son bulan İstasyon Caddesi'ne bağlantı sağlayan yolda, büyükkent pasajından başlayarak eski hal içerisine kadar giden yolda, eski hal içi dahil olmak üzere, eski halden Cumhuriyet Caddesi'ne bağlantı sağlayan iki ara caddede ve yine eski halden İstasyon Caddesi'ne bağlantı sağlayan iki ara caddede vatandaşlarımızın maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir."

Minibüs, dolmuş, halk ve belediye otobüsleri, toplu taşıma araçları, ilçe, belde ve köylerden yolcu taşıyan minibüs ve otobüslerde yolcu, şoför ve muavinlerin maske takmasının zorunlu olduğu bildirilen açıklamada, söz konusu araçlarda vatandaşların kolayca erişimine sunulacak şekilde el dezenfektanı ya da dezenfeksiyonu sağlayacak derecede kolonya bulundurulacağı bilgisine yer verildi.