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Aktüel Muş'ta 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Aktüel

Muş'ta 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:09:07 -
Muş'ta 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

MUŞ (AA) - Muş'ta 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, güvenlik güçlerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan operasyonda, hırsızlık, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kamu malına zarar verme suçlarından 7 ayrı dosyadan 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi il merkezinde yakalandı.

Açıklamada, kentte suçla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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