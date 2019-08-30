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Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:16
Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.


Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına Yüzbaşı Emrah Senirget, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemine değindi.


Ardından şiirlerin okunduğu program, Vali Vekili Alper Çifçi’nin tebrikleri kabul etmesi ve Garnizon Şehitliği’nin ziyaret edilmesi ve şehitlerin kabrine karanfil bırakılması ile sona erdi.


Törene; Muş Vali Vekili Alper Çifçi, Garnizon Komutanı İhsan Gökoğlan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve kamu kurumu müdürleri katıldı.


(UU-)



- Varto’da 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik


MUŞ (İHA) - Muş’un Varto ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen tören; Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Jandarma Bölük komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, Emniyet Müdürü Ekrem Meydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri ile Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törende, Personel Teğmen Ahmet Taşkın tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Tören Kaymakam Ertuğrul Avcı’nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.


(FÇ)



- Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin


MUŞ (İHA) - Muş’un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Garnizon Komutanı Personel Teğmen Yusuf Gürel’in günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yapmasının ardından Cumhuriyet meydanındaki program sana erdi. Cumhuriyet Meydanındaki Programın ardından Kaymakamlık makamında İlçe Kaymakamı Emre Yalçın’ın tebrikleri kabul etmesinin ardından sona erdi.


Törene ilçe Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Yusuf Gürel, Jandarma Komutanı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, Kurum Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK’lar, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:16
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